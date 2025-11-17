Filistin Hükümeti, Batı Şeria'daki Yerleşimci Terörüne Karşı Uluslararası Eylem Çağrısında Bulundu

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı "terörün durdurulması için" uluslararası eylem çağrısı yaparak, Gazze Şeridi'nde "yerinden etme operasyonları yürüten şüpheli şirketler" konusunda uyarıda bulundu.

Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, kabinenin uluslararası topluma "Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü durdurmak için derhal harekete geçme" çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin topraklarında şiddet eylemlerinde bulunan ve sivillere karşı sistematik suçlar işleyen örgütlü yerleşimci milislerin oluşturduğu" tehlike karşısında uyarıda bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da fiziksel saldırı, kundaklama, ağaç sökme gibi suçlar işlediğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin ise bu gruplara koruma ve destek sağlamak suretiyle uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Gazze'deki Filistinlilerin, "insani yardım kisvesi altında yerinden etme operasyonlarını yöneten şüpheli şirketler" konusunda uyarıldığı açıklamada, bu şirketlerin Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zorlu koşulları istismar ederek onları ciddi tehlikelere maruz bıraktığına vurgu yapıldı.

Filistin hükümetinin "vatandaşların güvenliğini sağlayacak ve haklarını koruyacak şekilde seyahatlerini koordine etmeye yetkili tek kuruluş" olduğu hatırlatıldı.

Güney Afrika 153 Filistinlinin ülkeye girişine izin vermişti

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.

Gazze'den tahliye edilerek gizemli bir şekilde Güney Afrika'ya ulaşan Filistinlilerin sürgününü organize eden "Mecd" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) gizli bağlantıları ve İsrail ile ilişkileri sorgulanmıştı.