Filistin Heyetinin Vize İptali, ABD'nin Barış Politikasına Aykırı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılacak Filistin heyetinin vizelerini iptal etmesinin, Başkan Donald Trump'ın "savaşları durdurma ve barışı sağlama" politikasıyla çeliştiğini söyledi.

Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, "Bu adımı son derece tehlikeli buluyoruz, gerekçesiz görüyoruz ve muhtemel sonuçlarından kaygı duyuyoruz." dedi.

ABD'nin aldığı bu kararın İsrail tarafından Filistinlileri kolektif şekilde cezalandırmak, Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki ilhak adımlarını derinleştirmek için kullanılabileceğini belirten Dik, bunun aynı zamanda ABD ve İsrail'in açıklanmamış siyasi projelerinin de bir parçası olabileceğini ifade etti.

Trump yönetimine aldığı kararı gözden geçirme çağrısında bulunan Dik, "Bu karar ateşe benzin dökmektir, barış çabalarına hizmet etmez." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden vize iptaline karşı uluslararası destek arayışı

ABD'nin vize iptal kararının sadece Filistin'in değil tüm ülkelerin temsil hakkına aykırı bir durum olduğunu kaydeden Dik, Filistin yönetiminin bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temasa geçtiğini aktardı.

Dik, karardan geri dönülmesi için uluslararası destek arayışında olduklarını, Avrupa'daki dost ülkeler ve Arap dünyası nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Kararın BM Genel Kurulunda yapılacak toplantıya aykırı bir durum arz ettiğini vurgulayan Dik, "Trump yönetiminin heyetlerimizin vizelerini iptal etmesi barış çabalarına aykırı." dedi.

El Halil emirliği projesi

İsrail'in Batı Şeria'dan El Halil'i ayırarak ayrı bir "emirlik" kurulması yönündeki projesini reddettiklerini vurgulayan Dik, "Filistin'in varlığı bölünemez. El Halil dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'da tam yetkimizin olduğunda ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dik, El Halil'e ilişkin projenin Filistinliler arasında öfkeye yol açacağını belirterek şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail ilhak, yerinden etme ve soykırım suçlarını artırdıkça bu durum bilhassa Tel Aviv ile tarihsel olarak müttefik ülkeler nezdinde, Filistin'i destekleyen uluslararası toplumun aksine, İsrail'in dengesini kaybeden izole haydut bir devlet haline geldiğini gösteriyor."

İsrail'in Kanal 24 televizyonunun 29 Ağustos'taki haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, üst düzey yetkililerle yapacağı toplantıda, birçok Batılı ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma niyetine tepki olarak bölgedeki Filistin yönetimi yetkililerinin yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılması ve ayrı bir "emirlik" kurulması ihtimalini ele alacağı kaydedilmişti.

Filistin yönetiminin yerine El Halil'de kurulması planlanan bu yeni oluşumun, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıması ve diğer Arap ülkeleri gibi Abraham Anlaşmaları'na katılmasının öngörüldüğü ifade edilmişti.

Batı Şeria ve Kudüs'te "aşamalı ilhak"

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmeleri de değerlendiren Dik, "Batı Şeria'nın parçalanması, Kudüs'ün çevresinden koparılması ve Yahudi yerleşimci şiddeti fiilen aşamalı ilhak anlamına geliyor." dedi.

İsrail'in ilhak politikalarına karşı uluslararası toplumun BM Şartı'nın 7. Bölümü'nü uygulayarak İsrail'i durdurması gerektiğini vurgulayan Dik, şu ifadeleri kullandı:

"Batı Şeria'nın yüzde 60'ından fazlası İsrail ordusunun koruması altında yerleşimci şiddetine maruz kalıyor. Gerçek ilhak budur, çünkü işgalin devamlı olması ilhakı doğurur."

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin bu kararı Filistin tarafında tepki toplamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.