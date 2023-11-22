Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu...
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Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Güncel