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Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu...

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Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

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