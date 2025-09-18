Filistin, 'Gelecek Vizyonu 2050' Kalkınma Planını Başlattı

Filistin hükümeti, İsrail'in saldırı ve ablukasına rağmen " Filistin'in Gelecek Vizyonu 2050" başlıklı kapsamlı ulusal kalkınma planını başlattı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, bakanların yanı sıra bazı büyükelçi ve konsolosların katılımıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi.

Kapsamlı ulusal bir kalkınma planı başlattıklarını dile getiren Mustafa, "Bu planı başlatmak, Filistin halkının varlığını sürdürme ve devletin inşa etmeye kadir olduğunun iradesini duyurmaktır." dedi.

Bunun teknik bir belgeden ibaret değil, 2050 yılına kadar devam edecek bir kapsamlı ulusal vizyon olduğuna dikkati çeken Mustafa, şunları kaydetti:

"Bu plan, ulaşım ve iletişim ağlarının yanı sıra su kaynakları, enerji ve ekonomik kalkınma bölgeleriyle tam da istediğimiz devletin vizyonunu karşılıyor. Plan ayrıca, Filistin Devleti'nin kuzey vilayetleri (Kudüs dahil) ile güney vilayetlerindeki (Gazze) çeşitli sektörler arasında entegrasyonu sağlayan hayati önem taşıyan tesisleri de kapsıyor."

Mustafa, bu planın aynı zamanda, savaş ve abluka altındaki halkımızın mevcut zorluklara karşı direnmekle yetinmeyerek geleceğine de plan yaptığını teyit ettiğine vurgu yaptı.

Planın mekansal kısmıyla 3 aşamadan oluştuğuna dikkati çeken Mustafa, "Devletin şekillenmesine dair hazırlık aşaması, mevcut şartların elverdiği ölçüde devletin şekillenmesi aşaması ve ardından işgalin sona ermesidir." dedi.

Başbakan Mustafa, başlattıkları "Filistin'in Gelecek Vizyonu 2050" planının Filistin'de yaşanan zorlu gerçeklikten kopuk olmadığı, bilakis mevcut zorlu gerçeklik doğrultusunda başlatıldığını sözlerine ekledi.

Norveç'in Filistin'deki diplomatik temsilcisi Erik Bygraff da "Norveç, 2024 yılında Filistin'i tanıdı. Bizler, Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip oldukları ve geleceklerini inşa edebileceklerine olan inancımız gereği bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Filistin ulusal kalkınma planının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun toplanması öncesinde başlatıldığına işaret eden Bygraff, "Bu, Filistin'in tanıma adımlarını beklemeden egemen bir devletin kurumlarını inşa etmeye çalıştığına dair uluslararası topluma bir mesajdır." diye konuştu.

Norveç, 28 Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti.

İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, BM üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.