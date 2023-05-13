Filistin, Gazze'ye kapatılan sınır kapılarının açılması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu

Filistin, ABD ve uluslararası toplumu, yardım ve gıda maddeleri için Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını açması amacıyla İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Filistin, ABD ve uluslararası toplumu, yardım ve gıda maddeleri için Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını açması amacıyla İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in savunmasız sivilleri hedef aldığı ve evlerini yıkıp Filistinlileri yerlerinden ettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "vahşi saldırılar" yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu saldırıların "en güçlü ifadelerle" kınandığı vurgulandı.

ABD ve uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurması, tıbbi, gıda, yakıt ve diğer hayati ihtiyaçların Gazze'ye girişi için sınır kapılarını açmaya zorlanması için sağlam bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun bu çağrılara sessiz kalmasının büyük bir şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'yi, uluslararası toplumu ve Arap ülkelerini, Filistin halkına yönelik saldırganlığı derhal durdurması için İsrail makamlarına baskı yapmaya" çağırdı.

Gazze Şeridi ile sınır kapılarını açmak için hızla harekete geçme çağrısı yapan Şeyh, yetersiz tıbbi imkanlar içinde bulunan yaralıların tedavi için nakledilmesi gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.