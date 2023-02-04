Filistin: Gazze'deki kanser hastalarının yüzde 40'ı yurt dışında tedavi hakkından mahrum

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i, kanser hastalarının yüzde 40'ını yurt dışında tedavi hakkından mahrum bırakmakla suçladı.

Sağlık Bakanlığı Onkoloji Bölüm Başkanı Halid Sabit, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

"İsrail, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarının yüzde 40'ını, yurt dışında tedavi görme hakkından mahrum ediyor." diyen Sabit, İsrail'in hastaların tedavi hakkını engellediğini, gerekli ilaçların bölgeye girişine de izin vermediğini kaydetti.

Gazze'deki hastanelerin radyoterapi hizmetleri konusunda yeterli olmadığını, bu nedenle hastaları tedavi için yurt dışına sevk etmeye mecbur kaldığını vurgulayan Sabit, Filistin'deki ölümlerin üçüncü nedeninin kanser hastalığı olduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yayınladığı bir raporda, 2021 yılında 1952'si Gazze'den olmak üzere Filistin'de 5 bin 320 kişiye daha kanser tanısı konduğunu duyurmuştu.