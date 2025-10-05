Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan Yasin el-Kaidi için Uluslararası Serbest Bırakma Çağrısı

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu Tunuslu gazeteci Yasin el-Kaidi'ye yönelik "vahşice saldırı" yaptığını belirterek gazetecinin derhal serbest bırakılması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail'in işgalci güçlerinin, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi ve şu anda İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci Yasin el-Kaidi'ye yönelik vahşice saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus Gazeteciler Sendikasının aktardığı bilgilere atfen, Filistin Gazeteciler Sendikası görgü tanıklarının Kaidi'nin "ağır şekilde darp edilmesine şahit olduklarını ve saldırı sonucunda ciddi şekilde yaralandığını" belirtti.

Filistin Gazeteciler Sendikası, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, Kaidi'nin ve filoda bulunan tüm Arap ve uluslararası gazetecilerin yanı sıra aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve İsrail'in filoda yer alanlara yönelik "savaş suçlarının belgelenmesini" talep etti.

İsrail'in "işgalci güçlerinin uluslararası sularda gazetecileri kaçırdığı ve onlara saldırdığını" ifade eden Filistin Gazeteciler Sendikası, bu durumun Gazze'deki soykırımın "dünya kamuoyundan gizleme çabasının açık bir göstergesi" olduğunu vurguladı.

Tunus Gazeteciler Sendikası, Kaidi'nin "İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı vahşi işkence sonucu ciddi şekilde yaralandığını" belirtirken, "tüm gazetecilerin koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.