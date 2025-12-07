Haberler

İsrail, kasım ayında Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Gazeteciler Sendikası, Kasım ayında Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların sistematik olarak arttığı ve uluslararası koruma talep edildiği vurgulandı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kasım ayında işgal altındaki Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik ihlal ve saldırıların "sistematik olarak arttığı ve görevlerini yapmalarını engelleme politikasının sürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yapılan ihlal ve saldırılarda "kilit rol oynadığı" ifade edildi.

Sendikanın açıklamasında, kasım ayı ihlalleri ve saldırıları arasında iki gazetecinin gerçek mermiyle yaralanması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 22 saldırısı, olayların takibinin engellenmesi, kovalanma, sopayla darbedilme, taşlanma ve silahla tehdit etme olaylarının yaşandığı aktarıldı.

Filistinli 16 basın mensubunun gözaltına alındığı veya çalışmasının engellendiği vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde gazetecilerin araçlarına zarar verdiği veya alıkoyduğu kaydedildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gündelik hale gelen saldırılarının durdurulması ve sahada görev yapan gazetecilere uluslararası koruma sağlanması için uluslararası toplumun baskısını artırması çağrısını yaptı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria ve Kudüs'te 1088 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.