İsrail, kasım ayında Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirdi

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kasım ayında işgal altındaki Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik ihlal ve saldırıların "sistematik olarak arttığı ve görevlerini yapmalarını engelleme politikasının sürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yapılan ihlal ve saldırılarda "kilit rol oynadığı" ifade edildi.

Sendikanın açıklamasında, kasım ayı ihlalleri ve saldırıları arasında iki gazetecinin gerçek mermiyle yaralanması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 22 saldırısı, olayların takibinin engellenmesi, kovalanma, sopayla darbedilme, taşlanma ve silahla tehdit etme olaylarının yaşandığı aktarıldı.

Filistinli 16 basın mensubunun gözaltına alındığı veya çalışmasının engellendiği vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde gazetecilerin araçlarına zarar verdiği veya alıkoyduğu kaydedildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gündelik hale gelen saldırılarının durdurulması ve sahada görev yapan gazetecilere uluslararası koruma sağlanması için uluslararası toplumun baskısını artırması çağrısını yaptı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria ve Kudüs'te 1088 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.