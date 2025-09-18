Filistin Futbol Federasyonu'ndan İsrail'e Spor Yaptırımı Çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları durdurana kadar İsrailli spor takımlarının ve oyuncularının uluslararası müsabakalara katılımının askıya alınması çağrısında bulundu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yaptırım uygulanması, Filistin sporlarını hedef almak da dahil olmak üzere işlemeyi sürdürdüğü suçlarına son verinceye kadar İsrail milli takımlarının ve oyuncularının uluslararası müsabakalara katılımının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Uluslararası spor camiasının acilen harekete geçmesinin ahlaki bir görev olduğu vurgulanan açıklamada, bu sistematik şiddeti sürdüren İsrail'in spor müsabakalarına katılımına izin verilmesinin, uluslararası sporun temellerini sarstığı kaydedildi.

Tüm uluslararası spor kuruluşlarının, federasyonların ve sporcuların sorumluluk üstlenmeye ve net tavır almaya çağrıldığı açıklamada, "Adalet sadece söz değil, eylem gerektirir." denildi.

FIFA, UEFA ve Olimpiyat Antlaşması'nın dayandığı ilkelerin onur, eşitlik ve barışa odaklandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, sporcuları öldürerek ve spor altyapısını tahrip ederek bu ilkeleri ihlal etmeye devam ediyor. Dahası, İsrail Futbol Federasyonu, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yerleşim yerlerinde bulunan takımların yasadışı faaliyetlerini, FIFA tüzüğünü açıkça ihlal ederek yönetiyor. Bu durum, soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran sporcuların ve spor kurumlarının suç ortaklığıyla daha da kötüleşiyor."

Federasyonun açıklamasında, son zamanlarda dünya genelinde çok sayıda spor kuruluşu, oyuncu ve taraftarın Filistin halkına ve oyuncularına destek amacıyla ortaya koydukları dayanışmadan övgüyle söz edildi.

Açıklamada, Norveç Futbol Federasyonu'nun (NFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerini Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağışlama kararı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in La Vuelta bisiklet yarışmaların sonunda ortaya koyduğu tavrın, sporun soykırım karşısında sessiz kalamayacağı mesajını net bir şekilde verdiği ifade edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, La Vuelta boyunca yapılan İsrail karşıtı barışçıl gösterilerden dolayı "İspanyol halkı ile gurur duyduğunu, İspanya'nın Avrupa'nın onurunu kurtardığını" savunmuş ve "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı. Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi?" ifadesini kullanmıştı.

Federasyondan daha önce yapılan açıklamada, spor ve izcilik hareketinden hayatını kaybedenlerin sayısının, 355'i futbolcu, 277'si spor federasyonlarından ve 142'si Filistin izcilerinden olmak üzere 774'e ulaştığı, 119 kişinin de kayıp olduğu belirtilmişti.