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Filistin Eylem Komitesi İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi

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Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde saldırı altındaki Gazze'ye destek amacıyla eylem düzenledi. Grup, Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar atıp başkonsolosluğun önüne yürüdü.

"Filistin Eylem Komitesi" üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde saldırı altındaki Gazze'ye destek amacıyla eylem düzenledi.

Levent Çarşı Metro girişinde toplanan grup üyeleri, Filistin bayrakları taşıyıp, "Yıkılsın terörist İsrail", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, katil ABD" sloganları atıp, başkonsolosluğun önüne yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Tuna Emren, Filistin halkının direniş iradesinden geri adım atmadığı için 300 gündür soykırıma uğradığını söyledi.

Ağır bir kuşatma altında gıdasız, susuz ve ilaçsız bırakılan Filistinlilerin kendi toprağında yaşama hakkının elinden alınmak istendiğini dile getiren Emren, "İşgal gücü İsrail, Filistin'e bombalar yağdırıp suikastlarla direniş liderlerini hedef alıyor. Aynı zamanda çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrıt etmeden binlerce Filistinliyi alıkoyarak cezaevlerinde işkenceye tabi tutuyor." dedi.

Emren, hapishanelerde tutulan Filistinlilerin sayısının 9 bin 960'a ulaştığını, birçok Filistinlinin ise kayıp olduğunu ve akıbetlerinin bilinmediğini kaydetti.

"İsrail, Filistin halkının onurlu direnişini cezalandırmak istiyor."

Hapishanedeki insanlara sistematik eziyetler uygulandığına dikkati çeken Emren, şunları kaydetti:

"İşgal devleti, tüm Filistin coğrafyasında gözaltı ve işkenceyi yaygın şekilde uygulayarak Filistin halkının onurlu direnişini cezalandırmak istiyor. İşgal devletinin 76 yıldır Filistin'de uyguladığı işgal ve etnik temizlik, sömürgecilik pratiği 7 Ekim'den sonra soykırım boyutuna ulaşmış durumda. Bu saldırıları mümkün kılan şeyin işgal devletine sağlanan askeri, ticari ve siyasi destek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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