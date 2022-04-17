"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla gösteri
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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi programından detaylar Eski tutuklu Eyat Ebu Fenune'nin konuşması İslami Cihad Hareketi lideri Cemil Alyan'in konunşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, Filistin Esirler Günü dolayısıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli...
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi programından detaylar
Eski tutuklu Eyat Ebu Fenune'nin konuşması
İslami Cihad Hareketi lideri Cemil Alyan'in konunşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, Filistin Esirler Günü dolayısıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi. Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğrafları taşıdı.