"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla gösteri

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi programından detaylar

Eski tutuklu Eyat Ebu Fenune'nin konuşması

İslami Cihad Hareketi lideri Cemil Alyan'in konunşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, Filistin Esirler Günü dolayısıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi. Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğrafları taşıdı.