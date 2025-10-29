Haberler

Filistin Esirler Cemiyeti'nden Yisrael Katz'a Tepki

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) hapisteki Filistinlileri ziyaret etmesini engelleme kararını kınadı. Cemiyet, bu kararın Filistinli esirlerin maruz kaldığı kötü muameleyi gizleme çabası olduğunu söyledi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesini engelleme kararını kınadı.

Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Katz'ın, "İsrail cezaevi sisteminin, Filistinli esirlerin yavaş yavaş öldürülmesi de dahil olmak üzere suçlarını sürdürmesi ve bunları gizlemesi için" ICRC yetkililerinin ziyaretini engelleme kararı aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesi taleplerinin arttığı bir dönemde Katz'ın söz konusu kararı aldığı aktarıldı.

Katz'ın, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin ICRC'nin Filistinli esirlere yönelik ziyaretlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin dilekçeyi değerlendirmesinden birkaç saat önce engelleme kararı aldığına, dilekçenin mahkemece değerlendirilmesinin daha önce birçok kez de ertelendiğine dikkati çekildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, "işkence, aç bırakılma, tıbbi tedavi ve bakımdan mahrum bırakılma, cinsel saldırılar, cinayet ve saha infazları gibi" suçlarla karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde özellikle de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasından bu yana "benzeri görülmemiş derecede vahşet ve suçlara" maruz kaldıklarını anlattığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin maruz kaldıklarının İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir devamı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının bu hapishanelerde yaşananların boyutunun küçük bir kısmını ortaya koyduğu kaydedildi.

ICRC yetkililerinin İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesini engelleme kararı alan Katz'ın kararına, Kızılhaç heyetinin Filistinli esirleri ziyaretinin "profesyonellerin görüşlerine istinaden İsrail devletinin güvenliğini riske atacağı endişesi" gerekçe gösterilmişti.

Kızılhaç, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinlilerin hapishanelerdeki koşulları daha da sertleştirilmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini engellemenin hukuki olmadığını belirten ve ziyaret izni verilmesini talep eden bir dilekçe sunulmuştu.

İsrail hükümeti, mahkemeye yapılan başvuruya vereceği cevaba, ağustos ayında 20'nci kez erteleme talep etmişti.

Ben-Gvir, Kızılhaç'ın Filistinli esirlerle görüşmesine sert şekilde muhalefet etmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Haberler.com
