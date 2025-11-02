Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerindeki Durum Felaket Düzeyinde

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumunun, felaket düzeyde olduğunu belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced Neccar, İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan "Gazze ve Filistinli Esirleri Desteklemek İçin Uluslararası Forumu"nda konuşma yaptı.

İsrail cezaevi yönetiminin Filistinliler aleyhindeki suçlarına devam ettiğine dikkati çeken Neccar, "İsrail hapishanelerindeki durum felaket ve eşi benzeri görülmemiş düzeyde." dedi.

Neccar, "faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, intikam politikalarını tırmandırdığını; Filistinli esirlerin öldürülmesi, idam edilmesi konusundaki açık provokasyonlarını sürdürdüğünü, Filistinli tutuklulara karşı soykırım yürüttüğünü" aktardı.

İsrail hapishanelerinde Filistinli esirler aleyhinde yapılanların uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesini gerektiren bir savaş suçu, insanlık suçu niteliğinde olduğunu vurgulayan Neccar, "hapishanelerde gerçekleştirilen işkence ve öldürmelerden sorumlu İsrailli savaş suçlularını evrensel yargı yetkisi ilkesine göre soruşturmak ve yargılamak üzere Avrupa'daki ulusal mahkemelerin etkinleştirilmesi" çağrısında bulundu.

Neccar ayrıca İsrail hapishanelerini ziyaret etmek ve özellikle Ben-Gvir'in idam edilmelerine ilişkin açık tehditlerinin ardından tutuklular aleyhinde devam eden ihlalleri soruşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde tarafsız uluslararası komitelerin kurulmasını istedi.

İsrail basınında çıkan görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülmüştü.

Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını söylemişti.

Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanmıştı.