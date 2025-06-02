Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan "soykırım"ndan bu yana, İsrail hapishane idaresinin Filistinli kadın tutuklulara yönelik hak gasplarını ve sistematik ihlalleri daha da artırdığını belirtti.

Açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana kadın tutuklulara yönelik ihlaller benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Bu durum, sistematik kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar, işkence, aç bırakma, tıbbi ihlaller, çıplak arama ve en temel sağlık koşullarından yoksun hücrelerde tutulma gibi uygulamaları içeriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in son dönemde kadınlara yönelik gözaltı ve baskınlarını artırdığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle daha önceki esir takası anlaşması sonrasında azalan kadın tutuklu sayısının yeniden yükselişe geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde şu anda bir çocuk, beşinci ayında hamile iki kadın, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve tutuklu ya da şehit yakınları olmak üzere toplam 47 kadın tutuklu bulunduğu bilgisine yer verildi.

Tutuklanan kadınların çoğunluğu, "sosyal medya üzerinden kışkırtma" gibi suçlamalarla gözaltına alınırken, 8 kadın ise "gizli dosya" gerekçesiyle idari tutukluluk altında tutulduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana yaklaşık 545 Filistinli kadının gözaltına alındığını aktardı.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında da en az 1000 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıktaki bebeğin annesinin kimliği şoke etti! İfadesi akılalmaz
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti

Milli voleybolcu resmen Fenerbahçe'de
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.