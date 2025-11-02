Filistin'e Özgürlük Platformu İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını İzmir'de Protesto Etti

(İZMİR) - Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in Gazze'de varılan barış anlaşmasını ihlal etmesini protesto etti. Yapılan açıklamada, "Bu soykırımı durdurmak zorundayız. Ateşkesin sürmesini sağlamak zorundayız. İktidarı Trump planlarının değil, Gazze direnişinin yanında olmaya davet ediyoruz. İsrail'e hemen şimdi tam ambargo" denildi.

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir devam eden savaş sonrası Filistin ile imzalanan ateşkesi bozmasına tepkiler devam ediyor.

İsrail'in son saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını hayatını kaybederken Filistin'e Özgürlük Platformu "Ateşkesin korunması için sokağa" başlığıyla basın açıklaması yaptı.

İzmir Alsancak'ta gerçekleştirilen eylemde platform adına açıklamayı Sacide Uraz okudu.

"İsrail beklendiği gibi altına imza attığı hiçbir kurala uymuyor"

İsrail'in ateşkes'in hükümlerini ihlal ettiğini belirten Uraz, şunları söyledi:

"10 Ekim'de ilan edilen ateşkes işgal rejiminin ne kadar iki yüzlü olduğunu da gösterdi. Farklı ajanslardan gelen bilgilere göre işgalci İsrail devletinin ateşkes ihlallerinde 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 200'ü, yaralananların sayısı 600'ü aştı. İsrail, Hamas'ın cenazelerin iadesini geciktirdiği, anlaşmada harita üzerinde gösterilen, ancak geçtiği yerler sahada işaretlenmemiş olan 'Sarı Hattın' geçildiği ve işgal güçlerinin saldırıya uğradığı gibi bahanelerle saldırılarını devam ettiriyor. İşgalcilerin tüm iddiaları yalan. Tersine, ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim'den beri Gazze'de kasıtlı bombardıman ve hedef alma, eş zamanlı hava saldırıları, sivillere doğrudan ateş açılması, özellikle sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için hayati önem taşıyan Refah kapısının kapalı tutulması ve sivillere yönelik gözaltılar gibi ihlaller her an yaşanıyor. Vadedildiği gibi sınır kapıları açılıp Gazze halkının ihtiyacı olan günde 600 tırlık gıda ve her türden ihtiyaç malzemesinin girişi hala yeterince sağlanmıyor. Ateşkesin ilk aşamasında öngörülen sayının yüzde 10-15'i giriyor. İsrail beklendiği gibi altına imza attığı hiçbir kurala uymuyor."

"İsrail hala saldırılarını bu destekler sayesinde devam ettirebiliyor"

Birçok devletin İsrail ile ilişkilerini devam ettirdiğini ifade eden Uraz, şöyle devam etti:

"İşgalciler, parlamentolarında 22 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısının ön oylamasını gerçekleştirdi. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da soykırım girişimiyle tehdit ediliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İsrail'in baş destekçisi Trump hala Filistin halkını ve Lübnan'ı tehdit ediyor. Söylenenlere uymazsanız İsrail'in gereğini yapacağını söylüyor. Trump 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in hep yanında olduklarını, silah dahil her türden ihtiyacını karşıladıklarını da söyledi. Açıkça soykırımcıları desteklediğini itiraf etti. Ateşkesten önce İsrail'le ilişkilerini kesen, kestiğini iddia eden ülkeler açıkça veya üstü kapalı bir şekilde İsrail ile ilişkilerini devam ettiriyorlar. Türkiye'den de gemilerin hala İsrail'e mal taşıdığını, Azeri petrolünün İsrail'e Türkiye üzerinden gönderildiğini biliyoruz. Soykırımcı İsrail yaptıklarının bedelini ödemek bir yana, hala saldırılarını bu destekler sayesinde devam ettirebiliyor."

"İktidarı Trump planlarının değil Gazze direnişinin yanında olmaya davet ediyoruz"

İsrail'e karşı tepki ve ambargo çağrısında bulunan Uraz, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin ilk gününden beri İsrail zindanlarında Filistinlilere yönelik işkence görüntüleri, insanlık onurunu aşağılamaya çalışan sistematik baskıcı uygulamaları izliyoruz. Buna dur demek zorundayız. Bu soykırım girişimi durdurulmalı. Ateşkes ihlalleri son bulmalı. Ateşkesi soykırımcı Siyonist rejim istemiyordu. Ateşkes Gazze direnişinin ve küresel intifadanın bir zaferidir. İsrail'in tüm dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini gösteren bir süreçtir. Bu yüzden Gazze'de tüm direniş örgütleri ateşkesin yanında. İsrail ise bu yüzden ateşkesi ihlal ediyor. Bu işgal ve terör yapılanması Filistin'de etnik temizlik yapmak için kurulan ve başka hiçbir hedefe sahip olmayan bir şiddet aygıtıdır. Bu şiddet aygıtını durdurmak zorundayız. 70 bin Gazzeli 21. yüzyılın canlı yayınlanan bu soykırımında İsrail tarafından katledildi. Bu soykırımı durdurmak zorundayız. Ateşkesin sürmesini sağlamak zorundayız. İktidarı Trump planlarının değil, Gazze direnişinin yanında olmaya davet ediyoruz. Gazze'nin yanında olmak İsrail'e ekonomik-ticari-askeri-politik ve kültürel tüm düzeylerde tam ambargo uygulamaktan geçer. Dış politikanın temelini işkenceci İsrail'in tüm dünyada yalnızlaştırılması oluşturmalıdır. Gazze bir inşaat ve rant alanı değildir. Kendi kaderini tayin etme yeteneğini taşıyan direnişçi Filistin halkının toprağıdır. İsrail'in ihlallerine karşı ateşkesin ve Gazze halkının yanındayız. İsrail'e hemen şimdi tam ambargo."