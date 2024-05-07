Filistin'e Özgürlük Platformu Beyoğlu'nda yürüyüş gerçekleştirdi

Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla Beyoğlu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Taksim Tünel'de bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile "Filistin'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Şişhane'de grup adına açıklama yapan platform üyesi Sacide Uras, İsrail ordusunun 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kırmızı renkli bildiriler attığını anlattı.

Uras, bildiride, Refah Kampı, Al-Shabura ve Al-Zohour mahallelerinde kalanların hayatlarının tehlikede olduğunun yazıldığını kaydederek, "Bildirilerde ayrıca 'Şu anda ikamet ettiğiniz bölgede güç kullanarak operasyon yapmak üzereyiz' şeklinde uyarıda bulunuluyor ve bölgede bulunan herkesin kendisini ve aile üyelerini tehlikeye attığı belirtiliyor." diye konuştu.

Uras, şunları kaydetti:

"7 Mayıs sabahı ise İsrail tankları gece boyunca ilerledikten sonra Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirirken İsrail savaş uçakları evleri vurarak en az 12 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail savaş makinesi Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor."

Grup açıklamanın ardından bir süre İsrail aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.