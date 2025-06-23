Filistin'e Özgürlük Gönüllüleri, İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Filistin'e Özgürlük Gönüllüleri, İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti
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Filistin'e özgürlük gönüllüleri, Beyoğlu'nda İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, çeşitli sloganlar eşliğinde bir araya gelirken konuşmalarda ABD'nin İsrail'e verdiği destek eleştirildi.

Filistin'e özgürlük gönüllüleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti.

Şişhane Meydanı'nda toplanan gruptakiler, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Yıkılsın Siyonist İsrail devleti", "Hepimiz İranlı, hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Burada grup adına konuşan Nuran Yüce, İsrail'in Lübnan, Yemen ve Suriye'nin ardından İran'a da saldırdığını söyledi.

Yüce, "Trump, tüm bu saldırılarda Netanyahu'nun arkasında olduğunu ilan etti. ABD dünyada, İsrail ise Orta Doğu'da halklara kan kusturuyor. İsrail 20 aydır Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Yaklaşık 60 bin kişiyi öldürdü." dedi.

İsrail'in Filistinlileri sistematik şekilde katlettiğini ve şu anda sıranın İran'a geldiğini belirten Yüce, "İran'ı nükleer silah ürettiği gerekçesiyle bombalayan İsrail'in elinde 70 ile 400 arası nükleer başlık olduğunu biliyoruz. İsrail bu cüreti nereden alıyor? Elbette ABD'nin soykırım politikalarına verdiği doğrudan destekten. Trump'ın İran'a yönelik saldırı emri, İsrail'in soykırım politikalarına ABD'nin doğrudan desteğinin bir devamıdır." diye konuştu.

Nurten Üstün de ABD'nin tüm uluslararası hukuk kurallarını çöpe atarak, savaş ve işgal suçlarına yenisini eklediğini söyledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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