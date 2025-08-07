Filistin'e Destek Platformu 9 Ağustos'ta Gazze için yürüyecek

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla 9 Ağustos Cumartesi günü yürüyüş yapacak.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne fenerlerle yapacakları yürüyüşe katılım çağrısında bulundu.

Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, yürüyüşün sıradan bir etkinlik olmadığını belirterek, Gazze'de direnenlere yardımcı olmak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Güney, "Vatanını savunan insanların yanındayız. Ölümü göre göre açlığa direnen insanların yanında olduğumuzu beyan etmek için sizleri davet ediyoruz." dedi.

Platform adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Salih İnce, sadece bir yürüyüş çağrısı yapmak için değil, tarihin akıp gittiği bu karanlık günlerde insanlık sorumluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini anlattı.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında başlattığı saldırıların topyekun bir soykırım olduğuna dikkati çeken İnce, "Gazze halkı, 7 Ekim'den önce yıllardır devam eden ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ablukayla karşı karşıyaydı. Bu abluka, gıdaya, ilaca, temiz suya, elektriğe, insanca yaşam hakkına erişimi bilinçli bir şekilde engelleyen, Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan bir zulüm politikası niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

İnce, İsrail'in hastaneleri, ibadethaneleri, çocuk parklarını hedef alarak uluslararası savaş suçu işlediğini belirtti.

Gazze'de uygulanan açlık politikalarının tesadüfi değil, bilinçli bir savaş stratejisi olduğunu kaydeden İnce, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Hastalar ilaçsızlıktan can veriyor. İnsanlar bir kırıntı ekmeğe dahi muhtaç hale getiriliyor. Yardım dağıtım noktalarına toplanan sivillerin üzerine ateş açılıyor. İnsani yardım erişimi bilerek, planlanarak, sistematik biçimde engelleniyor. Bütün bunlar olurken dünyanın sözüm ona medeni ülkeleri susuyor. Kimileri gözlerini kapatıyor, kimileri doğrudan destek veriyor." diye konuştu.

İnce, yürüyüşün Gazze'ye bir umut ışığı taşımak, bu zulmün karanlığını delmek ve oradakilerin yanında olunduğunu göstermek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

"Soykırıma uğramış bir milletin soykırım yapması başka bir kara mizah"

Açıklamanın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yürüyüşün önemine dikkati çekerek, "Cumartesi akşamı, akşam namazından sonra Beyazıt Camisi'nden çıkıp Beyazıt Meydanı'nda toplanmayı, daha sonra buradan Ayasofya'ya elimizde fenerlerle yürümeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, İsrail'e yönelik boykot çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:

"Boykot derken tabii ki bazı markalar daha hedefte, daha sembolik bu markalarla ilgili daha gayretli olmak gerekiyor. Ama genel olarak eğer bir yerli alternatifi varsa o şeyin Batılısını almamak lazım. Çünkü hedef sadece İsrail olmamalı, bütün Batı karar vericileri olmalı. Çünkü bu soykırımı durdurmaya güçleri yeter. İsterlerse bu soykırımı durdurabilirler. Soykırıma uğramış bir milletin soykırım yapması başka bir kara mizah herhalde. Allah Filistinli kardeşlerimize güç, kuvvet versin. Bu soykırımın faillerini de kahretsin."

Bilal Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası basın ve kamuoyunun ikili, taraflı yaklaşımı ve suskunluğunu nasıl değerlendirdiği" yönündeki sorusu üzerine, uluslararası medya üzerinde ciddi bir tahakküm olduğunu, özellikle İsrail lobisinin yönettiği sermaye gücünün sosyal medya üzerinde tahakküm oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyada bazı hesapların kapatıldığını, insani ve vicdani içeriklerin sansürlendiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla bu konuda belki daha da bilinçli olmaya ihtiyacımız var. Yani uluslararası medya dediğimiz şeyin vicdani konularda dahi tarafsız olamaması, insanlığın yanında duramaması, o da 21. yüzyılın belki de karanlık noktası. Gönül ister ki bu zillet anı, bu yaşadığımız karanlık nokta, bu soykırım, insanlık vicdanının yeniden dünyanın egemen güçlerine galebe çalmasına vesile olsun. Aksi takdirde sermaye gücünün kamuoyunu yönetmeye, toplumları manipüle etmeye, insanlığın masum sesini bastırmaya yönelik hareket etmeye devam etmesi kaçınılmaz."

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ablukayı, aç bırakmayı ve yardım noktalarına saldırıları eleştirerek, şunları kaydetti:

"8 milyar insanın yaşadığı bu dünyada gıda, su, un, yiyecek bulamadığı için kimse ölmesin. Bir toplum, bir millet abluka altına alınarak, bütün bir insani ihtiyaçlarının girmesi engellenerek, ölüme terk edilmesin. Bütün bir insanlığın gözünün önünde bir halk, yardım dağıtıyoruz, tiyatrosunun önünde yardım alanlarına toplanıp, kurşuna dizilmez. Böyle bir alçaklığı, böyle bir kalleşliği izlemeyelim. Buna karşı ayağa kalkalım."