Filistin'e Destek Kermesi 940 Bin Lira Gelir Elde Etti

Filistin'e Destek Kermesi 940 Bin Lira Gelir Elde Etti
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Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesi ve Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen 'Filistin'e Destek Kermesi'nde 3 günde 940 bin lira gelir toplandı. Kermesin, Filistin halkına yardım amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesi ve Eğitime Destek Platformu işbirliğinde 3 gün önce açılan " Filistin'e Destek Kermesi"nde 940 bin lira gelir elde edildi.

Nejdet Ersan Parkı'nda 28-30 Mayıs'ta açılan ve gelirinin Filistin halkına yardım olarak gönderileceği belirtilen kermes sona erdi.

Nevşehirlilerin ilgi gösterdiği kermeste, 3 günde 940 bin lira toplandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şube Temsilcisi Zeynel Duyum, yaptığı açıklamada, "İslam, bizlere yardımlaşmayı ve mazlumun yanında olmayı emreder. Zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak amacıyla bu kermesi düzenledik. Rabbim yapmış olduğumuz iyilikleri kabul eylesin ve Filistinli kardeşlerimize zafer nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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