Filistin'e Destek İçin Başkentte Basın Açıklaması

Başkentte, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve diğer katılımcılar Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, "Ankara'dan Sumud'a direnişe bin selam", "Yükümüz vicdan, rotamız Gazze", "İnsanlığın onuru Sumud filosu" sloganları attı.

Platform adına burada basın açıklaması yapan Alparslan Aydar, İsrail'in kurulduğu günden bugüne uyguladığı kontrollü terör politikasıyla sınırlarını genişletme çabasında olduğunu söyledi.

Siyonizmin son bir asırda Filistin'i kan gölüne çevirdiğini ve dünyanın bu vahşeti sadece seyrettiğini ifade eden Aydar, hiçbir hukuki gerekçesi olmayan ve yaklaşık 20 yıldır devam eden Gazze ambargosunun, ramazan ayından bugüne artık tahammül edilemez noktaya ulaştığını vurguladı.

Aydar, bebekler ve kadınların da dahil olduğu 2 milyona yakın sivilin, açlık kaynaklı kitlesel ölümlerle yüz yüze geldiğine işaret ederek, "Tüm bunlara rağmen Güvenlik Konseyi'nde veto yetkili devletlerin olması sistemi tıkamış, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar kayda değer hiçbir şey yapmamış ve işlenen soykırıma adeta seyirci kalmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin tüm kesimleriyle filoya destek olmasını bekliyoruz"

Siyonizmin bir asırdır kesintisiz bir şekilde zulmettiği Filistin halkının büyük bir sabır ve kararlılıkla direniş sergilediğine dikkati çeken Aydar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yerelde başlayan ve insanlık vicdanını esas alan bu eylemler, önce Küresel Gazze Yürüyüşü ve bugün de ebabil kuşlarını hatırlatan küçük gemilerle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dönüşmüş durumdadır. 44 ülkeden binlerce gönüllü filoya katılmak için müracaat etmiştir. Dünyanın her köşesinden farklı diller, dinler, meşrepler, mezhepler ve mesleklerden binlerce insan, insanlığın ölmediğini hatırlatmak için canlarını ortaya koymuşlardır.

ANFİDAP olarak Küresel Sumud Filosu'nu kolektif sivil ve tüm insanlığın bir araya gelerek oluşturduğu barışçıl bir girişim olarak tanıyor, gıda, ilaç, su ve diğer temel insani yardım malzemelerinin engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaşabilmesi için insani koridorların açılmasını talep ediyor, Türkiye'nin tüm kesimleriyle filoya destek olmasını bekliyoruz.

Türkiye, dünyanın başına bela olan siyonizm karşısında barışçıl ve sivil bir eylem ortaya koyarak Gazze'ye insani koridor açabilmek için hayatlarını ortaya koyan içinde vatandaşlarımızın da olduğu filoya gereken desteği vermeli ve yalnız bırakmamalıdır. On binlerce kadın ve çocuğu katleden İsrail karşısında büyük bir kararlılık ve azimle tavır alarak dünyanın hemen her tarafından filoya katılan yiğitlere selam olsun."

Programda, ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mansur Özdemir de konuşma yaptı, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a giden ANFİDAP üyelerinin mesajları dinletildi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.