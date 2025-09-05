Filistin'e Destek Eyleminde Polis Şiddeti: Kitty O'Brien'in Yaşadığı Korkunç Olay

Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek eyleminde polis tarafından yumruklanan, kolu ve burnu kırılan İrlandalı Kitty O'Brien, Almanya'nın protestoculara karşı davranışı nedeniyle uluslararası alanda utanacak duruma düşürülmesi gerektiğini söyledi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'ye konuşan 25 yaşındaki O'Brien, 28 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı Filistin'e destek eyleminde polisin kendisine yaptığı sert müdahale sonrası 1 hafta hastanede yattığını anlattı.

Burnunun ve kolunun kırıldığını, kendisine radial sinir hasarı teşhisi konduğunu belirten O'Brien, yüzüne Alman polisinin iki kere yumruk attığını ifade etti.

O'Brien, Alman polisinin 2 yıldır Filistin destekçisi eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını da savunarak "(Kendisini yumruklayan polis) Doğrudan yüzüme iki kere yumruk attı. Aynı polis, burnum kanarken kolumu döndürerek arkama götürdü ve kırdı." ifadelerini kullandı.

Üst kol kemiğindeki kırığın 11 vida ile düzeltildiğini dile getiren O'Brien, "Arkadaşlarımın arasında bileği, burnu ve omurgası kırılanlar var. Çok sayıda yaralı var. Almanya, demokratik olduğunu savunmasına rağmen protestoculara gösterdiği muamele nedeniyle uluslararası alanda utanacak duruma düşürülmelidir." dedi.

"Bizi susturma girişimleri işe yaramayacak çünkü Filistin'deki soykırım devam ediyor." ifadesini kullanan O'Brien, aynı polislerin yüzüne bakmak için yeniden sokaklara çıkmak istediğini kaydetti.

Berlin polisinin yapılan sert müdahaleyi meşrulaştırmak için eylemcilere "polise saldırı" suçlaması yönelttiğini iddia eden O'Brien, "Benim görüntülerim yayılınca bize karşı tonda bir değişiklik oldu. Muhtemelen bu yalanın mahkemede işe yaramayacağını düşündüler. O yüzden onlara 'Soykırım destekçisi' dediğim için hakaretle suçlanıyorum." diye konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 28 Ağustos'ta düzenlenen eylemde, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecileri anmak isteyen yaklaşık 200 eylemciye polis müdahale etmişti.

Polis, eylemcilerden 8'ini gözaltına alırken O'Brien'ın yumruklandığı görüntüler tepkilere neden olmuştu.