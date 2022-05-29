Filistin: Doğu Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır - Haberler

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, " Doğu Kudüs, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerleriyle Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, "Kudüs'ün birleşik olarak İsrail devletinin tek başkenti olduğu" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

"Uluslararası meşru kararlara göre Doğu Kudüs, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerleriyle Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır." ifadelerine yer veren Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına karşı saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ebu Rudeyne, istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurması olan meşru haklarını karşılamaktan geçtiğini belirterek, "İsrail'in açıklamaları, Kudüs şehrinin işgaline meşruiyet kazandırmayacak, işgal sona erecek." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Bennett, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağını" belirtmişti.

Bennett, İsrail'in tüm dinlere saygılı muameleyi sürdüreceğini,

"Kudüs'ün birleşik olarak İsrail devletinin tek başkenti" olduğunu öne sürmüştü.