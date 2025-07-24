Filistin Dışişleri'nden İsrail Meclisi'ne Tepki: Yeni Bir Savaş İlanı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yapılan oylama ve çağrının Filistin halkına karşı yeni bir savaş ilanı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Meclisi'nde yapılan oylamaya tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail Meclisi'nin ilhak çağrısının, "Filistin halkına karşı yeni bir savaş ilanı olduğu, ayrıca soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak suçlarının yeni bir yüzü olduğu" vurgulandı.

İsrail Meclisi'nin bu adımının, Filistin davasını tasfiye etme ve uluslararası toplumun Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurulması yönündeki stratejik uzlaşısını yıkma amacı taşıdığı kaydedildi.

Tüm büyükelçilikler ve yurtdışı temsilciliklerinden bulundukları ülkelerdeki dışişleri bakanlıkları, karar alma merkezleri ve kamuoyu nezdinde ilhak çağrısının tehlikelerini anlatmaları istenen açıklamada, ayrıca ilhak adımının iki devletli çözüm şansını, bölgesel ve küresel istikrarı nasıl tehdit ettiğini vurgulamaları istendi.

Açıklamada, "Devletler, Filistin Devleti'ni derhal tanımalı ve Birleşmiş Milletlere tam üye olması sağlanmalıdır. Aynı zamanda, İsrail'e uluslararası hukuk ve meşru kararlar doğrultusunda barış dayatılmalıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail Meclisi, dün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.