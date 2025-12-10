Haberler

Filistin: İşgalin sona ermesiyle haklarımızın güvence altına alınması barış ve adaletin temelidir

Güncelleme:
Filistin, işgalin sona ermesi ve halkının haklarının güvence altına alınmasının bölgede barış için şart olduğunu vurguladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail'in işgaline derhal son vermesi için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Filistin, İsrail işgaline son verilmesi ve başta kendi kaderini tayin etme hakkı olmak üzere Filistin halkının haklarının güvence altına alınmasının bölgede adalet ve barışın sağlanmasının temeli olduğunu açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yasa dışı işgale son verilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere haklarının güvence altına alınması, adalet ve barışın sağlanmasının temel şartlarıdır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere (BM) seslenilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşü uyarınca, "işgalci güç İsrail'e işgaline derhal son vermesi için baskı yapmak üzere acil adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını uygulayabilmesi için İsrail işgaline son verilmesi adına ilgili BM kararlarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

Filistin halkının haklarını korumanın, Orta Doğu'da "barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların ayrılmaz bir parçası olduğu" kaydedilen açıklamada, Filistin halkının haklarının uluslararası çapta korunması için yasal yükümlülükleri yerine getirme ve ateşkese rağmen devam eden İsrail katliamlarına karşı önlem alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki ateşkesi istikrara kavuşturmak, yardımların gerekli şekilde ulaştırılması, yeniden inşa çalışmalarına başlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi ihtiyacına işaret edilerek, savaş suçlularının da hesap vermesi için çalışılması talebinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
