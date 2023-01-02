Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail askerlerinin 2 Filistinli genci öldürmesine tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine bağlı Kefr Dan köyüne gece düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinli genci öldürmesini, "organize devlet terörü" şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada, İsrail'in bu tür eylemlerle, "siyasi çözümü ortadan kaldırma ve Filistinlilere askeri bir yaklaşım dayatma amacıyla gerginliği tırmandırmaya ve bölgeyi şiddet sarmalına sokmaya çalıştığı" ifade edildi.

Filistin halkı, toprakları ve kutsallarına yönelik suçlar ve ihlallerin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu ifade edilen açıklamada, "uluslararası platformdaki çifte standartların, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'nın ilhakını sürdürmesi konusunda İsrail'e bir şemsiye oluşturduğu" kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Kefr Dan köyüne gece düzenlediği baskında 21 yaşındaki Muhammed Samir Huşiye ve 17 yaşındaki Fuad Mahmud Ahmed Abid'in öldürüldüğünü, biri ağır 8 kişinin de yaralandığını bildirmişti.