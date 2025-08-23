Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma İsrail Uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere İsrail ile ilişkilerini, bu ülkenin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bağlılığına göre şekillendirme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusu (İsrail) ile örgütlü ve silahlı yerleşimci milislerin ( Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir dizi saldırı ve işgali büyük bir endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik kışkırtıcı ifadelerinin kınandığı açıklamada, "İsrail'in yerleşimleri ve Batı Şeria'nın ilhakını reddeden uluslararası uzlaşıyı hiçe sayması, hükümetin uluslararası taleplere ve çağrılara kayıtsız kaldığını ve bunun ırkçı, sömürgeci planları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu tutumun, "işgalciyi (İsrail) uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlayacak ciddi ve kolektif bir uluslararası duruşun" gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Ülkelere, İsrail ile ilişkilerinin düzeyini "işgalci devletin uluslararası hukuka ve BM kararlarına bağlılığına" göre şekillendirme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış ülkelere de "geç olmadan iki devletli çözümü korumak için tanıma adımlarını hızlandırmaları" tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamıştı.

BM'nin 193 üye ülkesinden en az 149'u, eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 1988'de sürgünde ilan ettiği Filistin Devleti'ni tanıyor.

Öte yandan, Gazze'deki savaşla paralel olarak İsrail ordusu ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistin kaynaklarına göre bugüne kadar en az bin 15 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şimdiye kadar 62 bin 263 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 157 bin 365 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.

Ayrıca, kıtlık nedeniyle 113'ü çocuk olmak üzere 274 kişi hayatını kaybetti.