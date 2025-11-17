Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Eylem Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve insan hakları örgütleri, İsrail'in mahkumların infazına izin veren yasa tasarısını geçirme niyeti üzerine, Filistinli esirlere yönelik "sistematik" suçların durdurulması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Ömer Avadallah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in gözaltı merkezlerini "Filistinli bireyleri fiziksel ve psikolojik olarak yok etmeyi amaçlayan işkence ortamlarına" dönüştürdüğünü söyledi.

Avadallah, tutukluların işkence, aşağılama, aç bırakma ve cinsel saldırılara maruz kaldığını, İsrail'in Gazze'de teslim ettiği esirlerin cesetlerinde korkunç "istismar izleri" bulunduğunu belirtti.

İsrail askerlerinin Gazze'de tutuklulara yönelik kötü muameleyi yoğunlaştırdığını aktaran Avadallah, uluslararası topluma özellikle işgalin yasa dışılığını tanımama, İsrail "askeri adalet sisteminin" kaldırılması ve "işgal devleti İsrail'e" yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Avadallah ayrıca, Filistinli insan hakları örgütlerinin de, İsrail'in uygulamalarını ifşa ederek mahkumları korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kampanyalar başlattığını ve davaları takip edecek birleşik bir komite kurduğunu kaydetti.

Filistin resmi verilerine göre, şu anda İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir bulunuyor, bunlar arasında çocuklar ve kadınlar da yer alıyor.

Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı, 10 Kasım'da İsrail meclisinde düzenlenen ilk oylamada kabul edilmişti.

Tasarı, "kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde" bir İsrail vatandaşının ölümüne yol açan ve bunu "ırkçı amaçlarla" yapan kişilere ölüm cezası öngörüyor. Tasarının yasalaşması için iki oylamada daha kabul edilmesi gerekiyor.