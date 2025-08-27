Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim inşasına yönelik faaliyetlere katılımının, "ilhak politikasının pekiştirilmesi anlamına geldiğini" belirterek, kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve bazı bakanlarının 17 yeni yerleşim biriminin onaylanması dolayısıyla Batı Şeria'daki "Binyamin Yerleşimi"nde düzenlenen kutlamalara katılmalarını, baskın olarak nitelendirerek, bunun Filistin topraklarının gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını "sürdürmeye teşvik ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun törende dile getirdiği "Batı Şeria üzerinde egemenlik kurmaya her zamankinden daha yakınız" sözlerinin, İsrail ordusunu ve bölgedeki yerleşimcileri Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürme konusunda cesaretlendirdiğinin altı çizildi.

Bunun "ilhak politikasının pekiştirilmesi anlamına geldiğini" paylaşan ve kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, uluslararası topluma, "gerekli tedbirleri ve yaptırımları alarak, Filistin halkını ve iki devletli çözümü korumak için ciddi adımlar atma" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.