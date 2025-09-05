Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun Mısır Eleştirisine Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'a yönelik eleştirisini kınayarak, bunun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerinden etme planlarını resmen itirafı anlamına geldiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun kışkırtıcı açıklama ve tutumları, asılsız suçlamaları ve Mısır'a yönelik haksız eleştirisi" kınandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları, "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde uyguladığı yerinden etme planlarının İsrail tarafından resmen itiraf edilmesi" olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Mısır'ın Filistin halkının sorunları ve hakları konusundaki destekleyici duruşu ve İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü soykırım ve yerinden etme suçları karşısında Gazze Şeridi'ne ve halkına sürekli desteğine övgüde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın tutumunun, Filistin halkını ve haklarını her platformda desteklemede önemli bir rol oynadığı ve yerinden etme ve ilhak planlarını engellemenin önünde sağlam bir engel teşkil ettiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına ilk yanıtında, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mısır'ın, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı yinelenmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.