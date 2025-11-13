Haberler

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Kundaklama Tepkisi

Güncelleme:
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki El-Hacce Hamide Camisi'nin kundaklanmasına tepki göstererek uluslararası topluma dini mekanların korunması için acil önlemler alma çağrısı yaptı. Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının Filistin halkının temel haklarını ihlal etmeyi hedefleyen sistematik bir politika çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin kundaklanmasına tepki göstererek dini mekanların yerleşimci teröründen korunmasını istedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu sabah Selfit kentindeki El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazması üzerine Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, El-Hacce Hamide Camisi'ne yönelik kundaklama saldırısını kınar ve dini mekanların yerleşimci teröründen korunması için uluslararası topluma bir an önce harekete geçme çağrısı yapar." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, İsrail hükümeti tarafından doğrudan desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, artan bu terör eylemleri ile suçların, Filistin halkının temel haklarını ihlal etmeyi ve onları göçe zorlamayı amaçlayan "sistematik bir politika" kapsamında yürütüldüğü vurgulandı.

El-Hacce Hamide Camisi'ne yönelik saldırının ibadethanelerin kutsallığını açıkça ihlal ettiği, Tel Aviv yönetiminin koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetli ırkçılığının aleni bir ifadesi olduğu kaydedildi.

"Camiyi hedef alan saldırı, tehlikeli bir tırmanış""

Filistin halkını yerinden edip topraklarını gasbetmek için yapılan saldırının İsrail hükümeti ve uzantılarının benimsediği provokatif politikaların yansıması olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Camiyi hedef alan saldırı tehlikeli bir tırmanış ve İsrail'in halkımıza, İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik sistematik ve yaygın saldırılarının bir devamıdır.

Bu suçtan ve yansımalarından tamamen ve doğrudan İsrail hükümeti sorumludur. Yerleşimcilerin cezasız kalmaya devam etmesi, Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkını yerinden etmeyi ve yok etmeyi amaçlayan saldırıların tekrarlanması için açık bir teşvik oluşturmaktadır."

"Kutsal mekanların korunması için acil ve bağlayıcı önlemler alınmalı"

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında ibadethanelerin ve kutsal mekanların korunması için "acil ve bağlayıcı önlemler alınması" çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'nii kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor; hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel


