Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Yerleştirme Planına Sert Tepki

RAMALLAH, 24 Mart (Xinhua) -- Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü olarak başka ülkelere yerleştirilmesini" koordine etmek için yeni bir birim kurma kararını kınayarak planı reddetti.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik kabinesinin yeni 'müdürlüğü' onaylamasını endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada İsrail hükümetinin "Filistin halkına, topraklarına ve haklarına karşı devam eden suç ve saldırıları karşısında" uluslararası toplumun İsrail'e yönelik tutumunu ve bu ülke üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmesi ve İsrail'in uluslararası kararlara uymasını sağlaması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, İsrail'e "yerinden etme ve ilhak" politikalarına son verip uluslararası arenadaki barış arayışlarına uyum sağlaması için "caydırıcı yaptırımlar" uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze'deki Filistinlilerin üçüncü ülkelere "gönüllü olarak yerleştirilmesini" koordine etmeyi amaçlayan bir birim kurulmasını onayladığını duyurmuştu.