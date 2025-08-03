Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Uluslararası Yaptırım Çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının caydırıcı uluslararası yaptırımlar gerektirdiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail ordusunun koruması ve gözetimi altında toprakları gasbeden terörist unsurların Filistinliler aleyhindeki saldırıları sırasında gerçek mermi kullanımının artmasının endişeyle karşılandığı" kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve zorla yerinden etme suçlarını hiçbir gerçek gerekçeye dayanmadan sürdürülmesinde ısrar eden Tel Aviv hükümetinin, iki devletli çözümün uygulanmasının gerekliliği konusunda varılan uluslararası uzlaşıyı bozmak için de zamanla yarıştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, dün gece Nablus'un güneyindeki Akraba'da olduğu gibi, örgütlü ve silahlı İsrailli milisleri Filistinlilere, topraklarına, evlerine ve mallarına karşı en kötü ihlalleri ve suçları işlemek üzere sevkederek Batı Şeria'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı vurgulandı.

Bakanlık, "işgal altındaki Batı Şeria'da toprakları gasbeden İsraillilerin saldırılarının caydırıcı uluslararası yaptırımlar gerektirdiğinin" altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskına katılan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Eski Şehir'deki provakatif eylemlerini de kınadı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Akraba kasabasına saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.