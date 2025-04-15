Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Uyarı

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım suçlarının bir devamı olarak Filistinlilerin hayatının her alanında baskı uygulamayı sürdürdüğünü, bu durumun " İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya ve Filistinlilerin haklarını korumaya zorlayabilecek bir uluslararası gücün yokluğundan kaynaklandığını" açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçları ve gerilimin tırmanışı konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım suçlarının devamı olarak halkımızı kaçırmaya ve hayatlarının her alanında baskı uygulamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'e karşı caydırıcı unsurun yokluğuna işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin halkımıza karşı suç işlemeye devam etmesi, İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya ve Filistinlilerin haklarını korumaya zorlayabilecek bir uluslararası gücün yokluğundan kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail polisinin koruması altında İsrail Meclisi üyeleri ve hahamlarının da katılımıyla Talmud ayinleri yapmak amacıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in çeşitli ülkeler ve uluslararası toplumla birlikte işlediği soykırım, yerinden etme ve ilhak gibi ihlal ve suçları takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in ve liderlerinin cezasız kalmasından uluslararası toplumun sorumlu olduğu" aktarıldı.

Dünya ülkelerine İsrail hükümetiyle olan ilişkilerini, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımına son vermesi ve barış fırsatını tehdit eden tek taraflı eylemlerini durdurması şartına bağlama" çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli, Hamursuz (Pesah) Bayramı gerekçesiyle, İsrail polisinin koruması altında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail ordusunun, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, ev ve alt yapı büyük hasar gördü, bölgede 40 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 948 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1613 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 233 kişi yaralandı.