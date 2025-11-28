Haberler

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: 'Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da teslim olan iki Filistinliyi öldürmesini kınayarak, bunun savaş suçu olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumdan Filistin halkı için acil koruma talep edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi teslim olmalarına rağmen öldürmesini "savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç" olarak niteleyerek kınadı, Filistin halkı için uluslararası koruma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saha infazları sistematik bir politikadır ve İsrail'in kasıtlı işlediği bir savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde iki Filistinli gence yönelik gerçekleştirdiği iğrenç infazı en sert şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Filistinlilerin infaz edilmesinin "tam anlamıyla bir savaş suçu teşkil ettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuk, normlar ve insani değerlerin de açık bir şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin topraklarında çeşitli savaş suçları işlediğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarını da örtbas ettiği ve Filistin halkının haklarının hiçe sayıldığı kaydedildi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail'in suç işlediği suçlara karşı caydırıcı olmak ve Filistin halkı için acil uluslararası koruma sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrailli siyasi ve askeri liderlerin işlenen suçlardan sorumlu tutulmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Filistin halkının korunması için Birleşmiş Milletler Barış Gücü konuşlandırılması talebinde bulunuldu.

FKÖ'den Batı Şeria'daki sistematik cinayetlerin UCM'de görülmesi çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) yapılan açıklamada da İsrail'in "tamamen teslim olmaları ve hiçbir tehdit oluşturmamalarına rağmen İsrail güçlerinin 2 Filistinli gence karşı işlediği iğrenç suç" kınandı.

Filistinli gençlerin infaz edilmesinin savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, olaya ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması talep edildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da işlenen sistematik cinayetlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in artan ihlallerinin durdurulması, kalıcı ve etkili bir BM mekanizması üzerinden Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail askerlerinin, Cenin'de bir evi kuşatması ve burada 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülmüştü.

Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini isteyen İsrail askerleri elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra onların üzerine ateş açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa olduğu ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral'dan sert tepki

Her sene yapılan kampanyaya Beştepe'den itiraz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
14 metrekarelik tesiste üretiyor, 5 kilosuna daire alınıyor! İlgilisi için sırrını da paylaştı

14 metrekarelik tesiste üretiyor, 5 kilosuna daire alınıyor
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Emniyet'ten 'Suriyeli bir genç polis tarafından öldürüldü' iddialarına yanıt

"Suriyeli bir genç polis tarafından öldürüldü" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.