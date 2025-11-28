Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: 'Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar'

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi teslim olmalarına rağmen öldürmesini "savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç" olarak niteleyerek kınadı, Filistin halkı için uluslararası koruma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saha infazları sistematik bir politikadır ve İsrail'in kasıtlı işlediği bir savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde iki Filistinli gence yönelik gerçekleştirdiği iğrenç infazı en sert şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Filistinlilerin infaz edilmesinin "tam anlamıyla bir savaş suçu teşkil ettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuk, normlar ve insani değerlerin de açık bir şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin topraklarında çeşitli savaş suçları işlediğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarını da örtbas ettiği ve Filistin halkının haklarının hiçe sayıldığı kaydedildi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail'in suç işlediği suçlara karşı caydırıcı olmak ve Filistin halkı için acil uluslararası koruma sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrailli siyasi ve askeri liderlerin işlenen suçlardan sorumlu tutulmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Filistin halkının korunması için Birleşmiş Milletler Barış Gücü konuşlandırılması talebinde bulunuldu.

FKÖ'den Batı Şeria'daki sistematik cinayetlerin UCM'de görülmesi çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) yapılan açıklamada da İsrail'in "tamamen teslim olmaları ve hiçbir tehdit oluşturmamalarına rağmen İsrail güçlerinin 2 Filistinli gence karşı işlediği iğrenç suç" kınandı.

Filistinli gençlerin infaz edilmesinin savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunun altı çizilen açıklamada, olaya ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması talep edildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da işlenen sistematik cinayetlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in artan ihlallerinin durdurulması, kalıcı ve etkili bir BM mekanizması üzerinden Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail askerlerinin, Cenin'de bir evi kuşatması ve burada 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülmüştü.

Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini isteyen İsrail askerleri elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra onların üzerine ateş açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa olduğu ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.