Filistin: Artan yerleşimci şiddeti İsrail hükümetinin sorumluluğundaki devlet terörüdür

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki topraklarda artan yerleşimci şiddetini kınayarak bu saldırıları 'İsrail hükümetinin sorumluluğundaki devlet terörü' olarak nitelendirdi. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Filistinlilere yönelik baskının arttığı belirtiliyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı artan yerleşimci şiddetini kınayarak, bu saldırıları, "İsrail hükümetinin sorumluluğundaki devlet terörü" şeklinde nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere yönelik fiziksel şiddet, ev ve mülklerin yakılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, ağaçların sökülmesi ve sivillerin korkutulması gibi eylemlerle tırmanan yerleşimci saldırılarının kınandığı belirtildi.

Söz konusu suçların İsrail hükümetinin tam sorumluluğunda bir "devlet terörü" olduğu vurgulandı.

Bu saldırıların bireysel ya da münferit eylemler olmadığı, yerleşimcilerin silahlandırılması ve onlara siyasi, güvenlik ve hukuki koruma sağlanması dahil İsrail'in resmi politikalarının bir parçası olduğu, Filistinlileri zorla yerinden etme ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi projelerini hayata geçirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Saldırıların uluslararası hukuku ve Cenevre Sözleşmelerini açıkça ihlal ettiği, iki devletli çözüm ilkesini tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail'in resmi eğitim programlarının nefret ve ırkçılığı körüklediği, bunun da yeni nesillerin aşırılığı benimsemesine ve yerleşimci terörünü meşrulaştırmasına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Cenevre Sözleşmelerine taraf devletler dahil olmak üzere uluslararası topluma "yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, yerleşimcileri silahsızlandırma, İsrail'i politikaları nedeniyle hesap vermeye zorlama, Filistin halkına acil koruma sağlama ve savaş suçları ile süregelen ihlallerin sorumlularını yargılama" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da en az 1093 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
