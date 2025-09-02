Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya Destek ve Diğer Ülkelere Çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma niyetinin memnuniyet verici olduğunu belirterek diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya çağırdı.

Bakanlık, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ve dünyanın geri kalanına da aynı yönde adım atma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost'un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu adımın "uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) koruyan ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim" olduğu vurgulandı.

Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere de "tanıma kararlarını hızla açıklama, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için pratik adımlar atma, çatışmayı çözerek İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmek için gerçek bir siyasi yol açma" çağrısı yapıldı.

Belçika, Filistin Devleti'ni tanıma kararı almıştı. Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurmuştu.