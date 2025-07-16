Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'de İnsani Felaketi Derinleştiriyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkı zorla yerinden etmek amacıyla insani felaketi çeşitli yollarla derinleştirdiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni birbirinden koparma ve işgalini sağlamlaştırmak amacıyla güneydeki Han Yunus bölgesinin doğusu ile batısını birbirinden ayırma duyurusunun sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in Han Yunus'ta yeni koridorla Filistin halkına karşı insani felaketin derinleştirildiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkı, zorla yerinden etme planları doğrultusunda, insani olmayan küçük çadır beldelerine hapsetmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail ordusunun açtığı koridorlarla eş zamanlı, Gazze Şeridi'nde geriye kalan binaları yıkmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, İsrail medyasında Gazze Şeridi'ndeki yapıların yüzde 70'inin yerle bir edildiği yönünde haberler çıktığına dikkati çekildi.

Tel Aviv yönetiminin savaşı uzatarak Filistinli sivillerin acılarını derinleştirdiği ve Gazze Şeridi'nin tümünü yaşanmaz hale getirmeye çalıştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, İsrail'in sözde yardım merkezlerini de Filistinlileri zorla yerinden etme amacıyla kullandığına işaret edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusu ile batısını ikiye bölen 15 kilometrelik "Magen Oz Koridoru'nun" tamamlandığı belirtilmişti.

Ordudan paylaşılan video ve fotoğraflarda, "Magen Oz Koridoru'nun" Refah ile Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru'na bağlandığı görülüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.