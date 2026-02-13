Filistin Dışişleri Bakanı, Gazze sürecine bir an önce dahil edilmeleri gerektiğini söyledi

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki toprakların ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek Filistin Yönetimi'nin mümkün olan en kısa sürede bu sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Yıkım Altındaki Yaşam: Yeni Gazze'nin Yapı Taşları" başlıklı panelde konuştu.

Gazze'de "sadece kısmi bir ateşkesin var olduğunu" ve "insani yardımın ihtiyaç duyulan ölçüde ulaşmadığını" vurgulayan Şahin, "Gazze'de yapılması gereken çok şey var." dedi.

Bakan Şahin, "Gazze, Batı Şeria'dan ayrı düşünülemez. Gazze, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede bu sürece dahil edilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi'nin Gazze sürecine dahil olmaya hazır olup olmadığına dair soruya cevap veren Şahin, Arap Birliği, Müslüman dünyası ve uluslararası toplum tarafından onaylanan planları olduğunu ve Filistin Yönetimi'ne sorumluluk üstlenebilmesi için yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahin, Filistin Yönetimi'nin marjinalleştirildiğine, buna karşın Gazze'de olan her şeyin aslında işgal altındaki Batı Şeria ile yakından ilgili olduğuna işaret etti.

Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulacağına dair umutlarını canlı tutmaları gerektiğini ifade eden Şahin, barış için çalışmaları gerektiğini belirterek, "Umarım gelecek yıl burada, (sağlanamadığı için) hala barış hakkında konuşuyor olmayız." temennisinde bulundu.