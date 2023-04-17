Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, TİKA Başkanı Kayalar ile görüştü

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliki, Ramallah'ta Kayalar ile bir araya geldi.

Maliki, görüşmede, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin sürekli gelişme içinde olduğunu ve bunun birçok alanda ikili işbirliğine yansıdığını belirtti.

Filistin temaslarını sürdüren TİKA Başkanı Kayalar, bugün ayrıca Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşmüştü.