Filistin Direnişine Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

Filistin Eylem Komitesinin çağrısıyla AKM önünde toplanan binlerce kişi, "Filistin direnişi kazanacak, soykırımcı İsrail ve suç ortakları yenilecek" yazılı pankart açarak, "Her yer Filistin, her yer direniş", "Soykırımcı İsrail hesap verecek" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" sloganları attı.

Kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail askerlerinin katlettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğraflarının bulunduğu flamalarla İnönü Caddesi'nden yürüyüşe geçti.

Cadde üzerindeki Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde duran grup, bu ülkeyi de protesto etti.

Dolmabahçe'de yürüyüşü tamamlayan grup adına açıklama yapan Gülyeter Aktepe, Filistin halkının meşru direnişini selamladıklarını söyledi.

Aktepe, emperyalist güçlerin Filistin toprağına yerleştirdiği ırkçı, siyonist rejimin Filistinlileri on yıllardır topraklarından sürdüğünü, öldürdüğünü ve kaynaklarını yağmaladığını belirtti.

ABD ve Batı Avrupa emperyalist ülke hükümetlerinin İsrail'e bugün sürdürdüğü soykırıma varan saldırılarında doğrudan askeri ve siyasi destek sunduklarını anlatan Aktepe, şunları ifade etti:

"Dünyanın en yüksek teknolojisiyle donatılmış İsrail ordusu, sömürü ve abluka altında yaşayan halkların direnişini kıramadığı her gün daha da vahşileşiyor, Filistin'in her bölgesinde, Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de, İran'da kan dökmeye devam ediyor. On binlerce insan, emperyalist güçler bölgemizde kalıcı hale gelsin diye öldürülüyor, milyonlarca insan her gün ölüm ve yaralanma tehdidi altında yaşıyor, kuşatılarak açlığa mahkum ediliyor, evlerini terk etmeye zorlanıyor."

Aktepe, soykırımcı İsrail'i kınamanın yeterli olmadığını, işgalci bu devletin tamamen tecrit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.