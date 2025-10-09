Filistin Direnişi ve İsrail'in Saldırılarına Yanıt

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistin halkının 2 yıldır verdiği tüm kayıplara rağmen gösterdiği direnişle İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesine engel olduğunu söyledi.

Bergusi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını AA muhabirine değerlendirdi.

İsrail'in 2 yıldır Gazze'de soykırım, etnik temizlik ve aç bırakma gibi savaş suçları işlediğine işaret eden Bergusi, "İsrail, 10 bini enkaz altında olmak üzere en az 75 bin kişinin ölümüne, 170 bininin yaralanmasına neden oldu. Bu rakam Gazze halkının yüzde 11'ine tekabül ediyor." dedi.

Bergusi, İsrail'in Gazze'ye en az 160 bin ton bomba attığını ve bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan nükleer bombaların 8 katı kadar bir yıkım gücüne sahip olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki resmi kurumların yüzde 92'sini, hastanelerin yüzde 94'ünü, okul ve üniversitelerin çoğunu yıktığını belirten Bergusi, Cibaliya, Beyt Lahiya, Beyt Hanun şimdi de Gazze olmak üzere pek çok kenti yerle bir ettiğini kaydetti.

"Filistin halkının direnişi sayesinde cin artık şişeden çıktı"

Tüm bu yıkımın ve verilen kayıpların Filistin halkının iradesini kıramadığını söyleyen Bergusi, şunları kaydetti:

"ABD ve Batı dünyası İsrail'e hedeflerini yerine getirmesi için 2 yıl verdi ama Filistin halkının kahramanlığı ve direnişi sayesinde İsrail hedeflerini gerçekleştiremedi. Netanyahu, direniş güçlerini söküp atmakta, esirleri güç kullanarak geri getirmekte, Gazze'de kontrolü sağlamakta ve en önemlisi de Gazze halkını etnik temizliğe uğratmakta başarısız oldu. Filistin halkının bu direnişi, kimsenin tahmin etmediği sonuçlar doğurdu.

Bu direniş olmasaydı, dünyanın dört bir yanında insanların Filistin halkına destek için harekete geçtiğini görmezdik. İtalyan hükümetine rağmen yapılan grevleri, 2 milyon insanın sokağa inmesini, Londra'da 1 milyon göstericiyi görmezdik. Halkın bu baskısı sayesinde pek çok ülke Filistin devletini tanımak zorunda kaldı. Cin artık şişeden çıktı ve yeniden şişeye girmesine izin vermemeliyiz."

Saldırılar boyunca İsrail'in hem ekonomik hem de askeri açıdan kayıplar verdiğine işaret eden Bergusi, İsrail ekonomisinin 100 milyar dolar zarara uğradığını, 1967 savaşında (Araplarla İsrail arasında) verdiği can kaybının belki de 3 katı kayıp verdiğini ve uluslararası izolasyona uğradığını ifade etti.

Gazze'de dış vesayet kabul edilemez

Trump'ın Gazze planında yer alan "Gazze'nin teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesinin geçici yönetimine verilmesi" maddesini de değerlendiren Bergusi, "2 yıl sonra gelinen noktada savaşın ve etnik temizliğin durmasını ve 'Gazze'nin dış ülkelerin vesayetine verilmesi ve Batı Şeria'dan ayrılması' komplosunun akamete uğratılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Mısır'daki müzakerelerde ateşkes ve esir takası üzerinde yoğunlaşıldığını kaydeden Bergusi, "Ama yabancı vesayeti ve Gazze ile Batı Şeria'nın birbirinden ayrılması komplosunun başarısızlığa uğratılması da önemli çünkü Gazze ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmadaki amaç bağımsız Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.

Bergusi, Gazze'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girse bile önemli olan konunun ABD, Avrupa ve Arap ülkeleri ile tüm dünyanın, Netanyahu'nun esirleri aldıktan sonra savaşa devam etmeyeceği garantisini vermesi olduğunu dile getirdi.

Filistin ulusal birliği kurulmalı

Bergusi, Filistinli esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesinin yanı sıra "Batı Şeria ile Gazze'nin birbirinden ayrılması ve yabancı vesayetinin reddedilmesinin" Filistinliler için çok önemli olduğuna işaret etti.

"Biz 100 yıldır direnen bir halkız. Önce İngiliz sömürgesine karşı direndik şimdi de İsrail'e karşı. Başka bir sömürgecinin gelip bize hükmetmesine ihtiyacımız yok. Filistin halkı kendi kendini yönetebilir." diyen Bergusi şöyle devam etti:

"2 yıldır ihtiyaç duyduğumuz ve eksikliğini çektiğimiz şey Filistin ulusal birliğinin olmayışıydı. Bu nedenle şuan, İsrail'in komplolarına ve Filistin halkına düşmanlık besleyen herkese karşı koymak için ivedilikle yapılması gereken şey Filistin yönetimini kurmaktır."

Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'da da mücadele ettiğini söyleyen Bergusi, Gazze'de savaşın sonlanmasının mücadelenin de sonlanması anlamına gelmediği bilakis daha da şiddetleneceği öngörüsünde bulundu.

Bergusi, Filistin halkının özgürlüğünü ve elinden alınmış haklarını geri kazanma şansının her zamankinden fazla olduğunu sözlerine ekledi.