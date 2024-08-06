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Filistin direnişi, sanatın gücüyle anlatıldı

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Filistin direnişinin, sanatın gücüyle anlatıldığı şiir ve görsel sanatları bir araya getiren 'Zafer Bizimdir' sergisinde 33 afiş ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Filistin direnişinin, sanatın gücüyle anlatıldığı şiir ve görsel sanatları bir araya getiren "Zafer Bizimdir" sergisinde 33 afiş ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Kültür Sokağı'nda ziyarete açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Maalesef Cennetti" isimli kitabından seçtiği şiirleri tasarımlarıyla görselleştirdiğini söyledi.

Eserlerinde "Mim Emin" mahlasını kullanan Albayrak, sergilenen eserlerin grafik tasarım olarak tipografi alanına giren çalışmalar olduğunu kaydetti.

"Mısralar bugün için de hala geçerliliğini koruyor"

Mahmud Derviş'in 1970-2000 arasında yazdığı şiirlerden derlenen "Maalesef Cennetti" adlı İngilizce kitabını kaynak olarak kullandığını dile getiren Albayrak, "Mahmud Derviş, doğumundan çok kısa bir zaman sonra 'Nakba' olayları sebebiyle ana vatanını terk etmek zorunda kalmış bir şair. Filistin direnişine sürekli destek veren, onunla ilgili şiirler kaleme almış olan bir şair. Bu derlenmiş olan mısralar bugün için de hala geçerliliğini koruyordu. O mısralardan yaptığım seçmeler sonucunda bu şekilde grafik tasarım çalışmaları ortaya koymaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Albayrak, tasarımlardaki mısraların İngilizce olan kaynak kitaptan alındığını belirterek, "Geçen sene bu aylarda sergi fikrini zihnimde oturtmuştum. Aksa Tufanı Operasyonu olmadan önce bu sergi fikri zihnimde vardı. O zaman hem Arap harfleriyle orijinal dilinde hem de İngilizce Latin harfleriyle yapmak düşüncesi vardı. Fakat süreç içerisinde Latin harfleriyle yani İngiliz dilinde toplumsal olarak daha çok hak ediş varmış gibi geldiği için Arapça olan düşünceyi rafa kaldırdık. Orijinaline uygun olarak kaynak eserde nasıl yazıldıysa o şekilde yapmayı uygun gördüm." değerlendirmesini yaptı.

Sergide 33 tasarımın bulunduğuna işaret eden Albayrak, "33, bizim için bir virttir. Buradaki çalışmalarda geçen ifadelerin hepsi, aslında Gazze için bir zikirdir. O düşünceyle 33 olması üzerine karar kıldım." değerlendirmesini yaptı.

"Sadece bağımsızlık, bir tedavi olarak görülebilir"

Yerleştirme yaparken sargı bezleri, bandajlar ve Filistin bayrağını hatırlatabilecek bazı kumaş parçaları kullandıklarını aktaran sanatçı, şunları kaydetti:

"Bu da aslında Gazze'nin bizim için biraz bandajlanmış, asla tedavi edilmemiş halini sembolize etmek için. Tedavisi nasıl olur gerçi onu da bilmiyorum, sadece bağımsızlık, bir tedavi olarak görülebilir. Çok düzenli ve modern bir görünüm içerisinde değil de biraz daha hakikatine uygun, belki dağınık, belki yıpranmış bir halde görülmesinin daha uygun olacağını düşündüm."

Albayrak, AKM'nin çok sayıda turistin de geldiği bir mekan olması dolayısıyla sergi için doğru bir lokasyon olduğunu, sanatıyla çok rafine bir şekilde bir birikimi aktarmayı hedeflediğini, İngilizce tasarımların Türkçe açıklamalarının da eserlerin altında yer alacağını anlattı.

"Tasarımları dijital olarak paylaşacağım"

Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra dünya üzerindeki bütün sanatkar, illüstratör, grafik tasarımcı veya güzel sanatların farklı alanlarında üretim yapan kişilerin Filistin konusunda hassasiyet ve duyarlılık geliştirdiklerinin altını çizen Albayrak, "Özellikle ilk defa haberi olanlar. Daha önce haberi olanlar, daha önce bu meseleyi bilenler her zamanki klasik çizgilerini bozmuyorlar. Bu anlamda ben de grafik tasarımla bu çalışmaları sergi biter bitmez kamuoyuyla ücretsiz bir şekilde dijital olarak paylaşıp yayılmaları için elinden geleni yapacağım. Burada eser satışı da olacak, eser satışlarından elde ettiğim geliri de kendi imkanlarım doğrultusunda Gazze'deki hem tıbbi hem de gıda ihtiyaçlarına ulaştıracağım." diye konuştu.

Filistin'de yaşanan insani dram özelinde, Derviş'in eserlerinin toplumsal ve kültürel öneminin de vurgulandığı antolojik çalışma, Derviş'in şiirlerindeki vurguları görselleştirerek direniş ve mücadele ruhuna dikkati çekiyor.

Mahmud Derviş'in külliyatındaki güçlü şiirlerin, bugünün olayları ışığında yorumlanarak yansıtıldığı, her biri bağımsız bir grafik tasarım çalışması olan 33 afişin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergi, 25 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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