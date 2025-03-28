Filistin Direnişi İnsanlığın Sınavıdır

(ANKARA) - Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, "Filistin direnişine sırt çevirenler insanlığa da sırt çevirmektedir. Milliyetçilik, devrimcilik, sosyalistlik, İslamcılık da burada sınanmaktadır. Filistin direnişine sırt çeviren herkes, ABD ve İsrail ile aynı cepheye düşer. ABD-İsrail cephesinde Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayamazsınız" dedi.

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Ankara İsrail Konutları önünde basın açıklaması yaptı.

Kunt, İsrail'in, Filistin'e, Yemen'e karşı saldırılarına devam ettiğini, Avrupa Birliği, Batı dünyasının ise bu katliamlarda Amerika ve İsrail ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

Emperyalistlerin, milletlerin en temel hakkı ve isteği olan, bağımsız, özgür ve refah bir ülkede yaşama isteklerine tahammül edemediklerini, Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizminin kendini dünyanın efendisi zannetiğini belirten Kunt, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde, halklar üzerinde hegemonya kurmak istiyor. Bütün insanlığa bölünmeyi, açlığı, yoksulluğu ve boğazlaşmaları dayatıyor. Türkiye de vatanımız da bu saldırılardan münezzeh değil. Ülkemiz Filistin kadar, Yemen kadar ABD'nin ve İsrail'in düşmanıdır. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütü ABD'nin kara gücüdür. Yine Doğu Akdeniz'den Ege kıyılarına, Kıbrıs'a kadar getirilen ABD üslerinin hepsi Türkiye'yi hedef almaktadır. Filistin direnişinin her darbesi bu sebeple aynı zamanda insanlık adına yapılmaktadır. Bugün Filistin direnişi bir turnusol kağıdıdır. İnsanlık burada sınanmaktadır, Filistin direnişine sırt çevirenler insanlığa da sırt çevirmektedir. Milliyetçilik, devrimcilik, sosyalistlik, İslamcılık da burada sınanmaktadır. Filistin direnişine sırt çeviren herkes, ABD ve İsrail ile aynı cepheye düşer. ABD-İsrail cephesinde Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayamazsınız. Dolayısıyla ABD ve İsrail'i hedef almayan, Filistin ile kol kola girmeyen bütün sözde vatansever, milliyetçi, devrimci, İslamcı ya da Atatürkçü söylemler boş bir slogandan ibarettir. Artık Aksa Tufanı'ndan itibaren başka bir dünya var. Filistin'in yiğit evlatları emperyalistlerin kağıttan kaplan olduğunu bütün dünyaya gösterdi."

"Başta Türkiye olmak üzerde tüm dünya, Filistin'i örnek alsın"

Başta Türkiye olmak üzerde tüm dünyanın, Filistin'i örnek alması gerektiğini ifade eden Kunt, "Trump'tan medet umanlar, ABD'yi ikna ederek İsrail'i durduracağını sananlar, kendi vatanını korumak için ürkek adım atanlar Filistin'i örnek alsın. Bugün bir kez daha görüldü, ne Trump ne başkası ABD ve İsrail burayı güzellikle terk etmeyecek. Ancak silahla ABD ve İsrail bozguna uğratılır. Türkiye'yi yönetenler de bu gerçeği fark etmelidir. Vatan Partisi olarak ABD ve İsrail'e karşı mücadeleyi kesin zafere ulaştıracak programa, siyasetlere, birikime ve cesarete sahibiz. ABD ve İsrail'in planlarını Türkiye'de, Suriye'de, Filistin'de bütün Batı Asya'da yerle bir edeceğimize söz veriyoruz. Türk milleti ile, Türkiye'nin milli güçleri ile ve milli devletimizle birlikte omuz omuza savaşacağız, mücadele edeceğiz ve sonunda da kazanacağız" şeklinde konuştu.