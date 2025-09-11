Filistin Devleti'nin Kurulması Barış İçin Kaçınılmaz

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin bölgede barış ile istikrarın anahtarı ve "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, "Onsuz barış ve güvenlik olamaz." dedi.

Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onaylaması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, "Filistin Devleti, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 149 ülke tarafından tanındığı gibi tüm dünyanın tanıdığı bir devlettir ve uluslararası tanınmaya devam etmektedir. Bu da bağımsız devletimizin kurulmasının kimsenin iznine veya meşruiyetine ihtiyaç duymadığını teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı uyarınca reddedildiğini, kınandığını ve yasa dışı sayıldığını belirten Ebu Rudeyne, Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinin destekçilerinin tüm bölgeyi uçuruma sürüklediği uyarısında bulundu.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan barışın imkansız olduğuna işaret eden Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin barışla ilgilenmediğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti, ezilen işgal altındaki halkların zaferi ve işgalcilerin ortadan kalkması kaçınılmazlığıyla gelecektir. İşgal ne kadar kibirli ve zorba olursa olsun, kaderi gitmek olacaktır." ifadesini kullandı.

Gerçekleri askeri güç ve zorbalıkla biçimlendirmenin, tarihin kaçınılmaz akışını değiştirmeyeceğini ve halkların özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı iradesinin yenilgiye uğratılmayacağını vurgulayan Şeyh, şunları kaydetti:

"Ne E1 ne de diğer işgal tedbirleri, Filistin halkının dünyadaki kardeşlerimizin ve dostlarımızın desteğiyle meşru ulusal hedeflerine ulaşmasını engelleyecektir."

