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Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı,...

Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı, ölü ve yaralılar var.