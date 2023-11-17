Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı,...
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Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı, ölü ve yaralılar var.
Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı, ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA / Güncel