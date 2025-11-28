Haberler

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının güvenlik veya istikrar sağlamayacağını belirtti. Ebu Rudeyne, ABD'ye müdahale çağrısı yaparak, işgalci eylemlerin durdurulmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının kimseye güvenlik veya istikrar sağlamayacağını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, " İsrail'in Gazze Şeridi ile Kudüs de dahil Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik devam eden savaşı hiçbir tarafa güvenlik veya istikrar sağlamayacak ve işgalci otoritelerin eylemlerine meşruiyet kazandırmayacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Tubas'a yönelik saldırılarının 3 gündür devam etmesinin, Cenin ve Tulkerim kentleri ile bu kentlerdeki mülteci kamplarında yaşananlarla birlikte bölgeyi şiddet ve tırmanış sarmalında tuttuğunu dile getiren Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal etmekte ısrar ederek tüm dünyaya meydan okuduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, bu uygulamaların amacının Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını baltalamak, güvenlik ve istikrara ulaşma şansını ortadan kaldırmak ve işgali sona erdirmek için uluslararası meşruiyete dayalı siyasi sürecin başlamasını engellemek olduğunu vurguladı.

Sözcü Ebu Rudeyne, ABD yönetimine, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü açık savaşını durdurması ve bölgeyi alevlendirmekle tehdit eden ve ABD başkanının çatışmayı sona erdirme çabalarını baltalayan yerleşimci terörünü durdurmak için derhal ve kararlı bir şekilde müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi'nin tek vatanın ve tek Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile birliğinin sabit ve pazarlık konusu olmayan bir hak olduğunu vurguladı.

İsrail askerlerinin, dün Cenin'de bir evi kuşatması ve burada 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülmüştü. Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini isteyen İsrail askerleri, elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra üzerlerine ateş açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa olduğu ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
