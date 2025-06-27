Filistin Devlet Başkanlığı'ndan İsrail'e Sert Suçlamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanlığı, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail'in uyguladığı şiddet ve politikaları kınayarak, uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı. Filistinlilere yönelik saldırılardan sorumlu tutulan İsrail'in soykırım uygulamaları konusunda endişeler dile getirildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılardan ve Gazze'de uygulanan aç bırakma politikaları ve katliamlardan İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü "soykırımla" eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da "organize yerleşimci terörü"nü tırmandırdığını ifade etti.

Ebu Rudeyne, Ramallah'ın kuzeyindeki Kefr Malik ve Turmus Ayya beldelerine düzenlenen son saldırıların, İsrail hükümetinin Batı Şeria'yı topyekün çatışmaya sürükleme planının bir parçası olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılardan ve Gazze'de uygulanan aç bırakma politikaları ve katliamlardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayan Sözcü Ebu Rudeyne, ABD'ye İsrail'in saldırılarını durdurması için acil müdahale çağrısı yaptı, bölgede daha büyük bir tırmanışın eşiğinde olunduğu uyarısında bulunuldu.

Filistin yönetimi, çözümün tek yolunun uluslararası kararların uygulanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.