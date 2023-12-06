Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in saldırılarına BMGK'dan acil müdahale çağrısı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı BMGK'yı acil müdahaleye çağırdı. Sözcü, İsrail'in Filistin halkına karşı her gün katliamlar yaptığını ve BMGK'nın bu saldırıları durdurmak için acilen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik artan saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil müdahaleye çağırdı.

Sözcü Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin Filistin resmi ajansı WAFA'ya açıklamalarda bulundu.

Ebu Rudeyne, " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı her gün katliamlar yaptığı bir dönemde, işgal güçleri ve terörist sömürgeciler Batı Şeria'da Filistin şehir, kasaba ve kamplarına yönelik baskınlarını ve saha infazlarıyla günlük suçlarını sürdürüyorlar." dedi.

İsrail'in her yerde Filistin halkına karşı "terör" uyguladığını vurgulayan Ebu Rudeyne, BMGK'yi, benzeri görülmemiş uluslararası sessizliğin gölgesinde düzenlenen bu kapsamlı saldırıyı ve Filistin kanının dökülmesini durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırdı.

Gerilimin tırmanmasından ABD yönetimini sorumlu tutan Filistinli Sözcü, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Bu saldırıların kimseye huzur ve güvenlik getirmeyeceğini belirten Ebu Rudeyne, İsrail ve ABD yönetimi için saldırıları durdurmak ve işgale son vermekten başka seçeneğin olmadığını yineledi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, askeri çözümlerin başarısızlıklarını kanıtladığını ve tek çözümün işgali sona erdirerek Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük ve bağımsızlık hakkını tanımak olduğunu vurguladı.