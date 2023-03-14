Filistin Devlet Başkanından İsrail'e 'Bm Kararlarına Uy' Çağrısı

RAMALLAH, 14 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail hükümetini imzalanan anlaşmalara, BM kararlarına uymaya ve Filistin topraklarında her türlü tek taraflı önlem ve eyleme son vermeye çağırdı.

RAMALLAH, 14 Mart (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail hükümetini imzalanan anlaşmalara, BM kararlarına uymaya ve Filistin topraklarında her türlü tek taraflı önlem ve eyleme son vermeye çağırdı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Abbas söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tiani ile görüşmesi sırasında yaptı.

WAFA haberinde Tiani'nin, İtalya'nın uluslararası resmi kararlar temelinde iki devletli çözüm uyarınca barışı sağlamaya verdiği desteği ve Filistin halkına yardımlarını sürdürdüğünü teyit ettiğini bildirdi.

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, iki devletli çözüme inanan ve bu çözümü destekleme sözü veren İtalya'yı Filistin devletini tanımaya davet etti.

Resmi yazılı açıklamaya göre, Tiani ile gerçekleştirilen toplantı sırasında Iştiyye, bu dönemde Filistin devletinin tanınmasının, "sahadaki gerçeklerin karmaşıklığı ve herhangi bir siyasi girişimin olmaması nedeniyle önemli olduğunu" kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Tiani'yle düzenlediği ortak basın toplantısında "İsrail hükümetinin kışkırtma programı günlük olarak sahaya yansıyor, 15'i çocuk 84 Filistinlinin öldürülmesiyle kanlı bir yıla başladığımıza tanık oluyoruz" diye konuştu.

El-Maliki, İtalya'dan "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki ve BM'nin ve diğer uluslararası kurumların özel komitelerindeki oyunu Filistin Devleti ve ulusal hakları lehinde yeniden değerlendirmesini" istedi.