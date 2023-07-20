Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Abbas, 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Abbas, temaslarının ardından 26 Temmuz'da Türkiye'den ayrılacak.